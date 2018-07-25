В РФ могут ужесточить наказание за увольнение работников перед пенсией

В России могут ужесточить наказание для работодателей, которые перед пенсией увольняют сотрудников. Соответствующее предложение в среду, 25 июля, выдвинули в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве уже подготовили проект Плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения россиян с учетом предварительных результатов обсуждения данного вопроса с гражданами, а также итогов совместной работы с федеральными органами власти, передает РИА "Новости".

В Минтруде также отметили сегодня, что ответственность за подобные действия работодателей может быть усилена вплоть до уголовной.