Программа «Мобильный избиратель» уже запущена в столице. Теперь москвичи смогут проголосовать на выборах мэра 9 сентября по месту фактического нахождения и по месту прописки.

С 25 июля жители столицы могут подавать свои заявления через портал Госуслуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через территориальную избирательную комиссию, как пишет НСН.