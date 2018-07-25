Ученые-астрономы рассказали об уничтожении древних галактик

Ученые-астрономы под руководством Эрика Белла и Ричарда Д’Соуза заявили, что два миллиарда лет назад галактика Андромеды столкнулась с другой галактикой.

Галактика, которая столкнулась с Андромедой, потерпела крушение. Как пишет интернет-газета Ридус, следы этой катастрофы сейчас практически незаметны, но астрономам удалось разглядеть звездное гало и спутника Андромеды — небольшую галактику М32.



