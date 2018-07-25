В подмосковных Химках загорелась новостройка

В микрорайоне Куркино, который расположен в Химках, произошло возгорание 23-этажной новостройки. Черный дым отчетливо виден на ролике, который уже успели выложить в социальных сетях.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. На место возгорания прибыли спасательные службы, как пишет NEWS.ru.

