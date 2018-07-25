В Иркутской области 422 человека заболели клещевым энцефалитом и боррелиозом

В Иркутской области за последнюю неделю за медиицнской помощью против укусов клещей обратились 422 человека, включая 128 детей.

С начала эпидемического сезона выявлено 12 тысяч 497 случаев присасывания клещей. За сезон специалисты в лаборториях исследовали 7070 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 1,4%, боррелиозом – 24,3%.

Также были проведены противоклещевые обработки в местах массового пребывания населения, на территории образовательных и оздоровительных учреждений, сообщает Телеинформ.



