Место встречи

Волгоград испытывает трудности с площадками для проведения масштабных культурно-массовых и спортивных мероприятий. По задумкам центром их проведения должен был стать новый стадион. Но цену аренды объекта, построенного по стандартам FIFA вроде бы на бюджетные деньги, организаторы мероприятий называют космической. Другое здание, где проходят массовые концерты - выставочный комплекс в помещении Дворца спорта и вовсе закрыли из-за нарушения противопожарных требований.

Суд Центрального района Волгограда удовлетворил требование городской прокуратуры о запрете ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО», арендующего площади у собственника ООО «Аэробус», на проведение концертных мероприятий в помещении выставочного комплекса. На площадях бывшего Дворца спорта в последние годы давали концерты почти все приезжие звезды: от Филиппа Киркорова до Патрисии Каас. Здесь же хвалились товаром выставки-ярмарки.

Но совместные с МЧС проверки прокуратуры обнаружили в выставочном комплексе многочисленные нарушения. Руководитель по связям с общественностью прокуратуры города Волгограда Дмитрий Лихобабин пояснил: «На руководителей и организацию наложили штраф в размере 75 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно, с предписанием устранить все несоответствия. Большинство из них устранили, но не все. Так, ширина и объемно-планировочные решения эвакуационных выходов по-прежнему не соответствуют требованиям, установленным для проведения концертных мероприятий в залах на 1500 и более мест». На этом основании суд запретил деятельность по организации концертных мероприятий в помещении ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО».

Не всё гладко получилось и с другой площадкой – новым стадионом «Волгоград Арена». Волгоградская федерация бокса запланировала провести здесь матчевый турнир между лучшими спортсменами сборных России и Кубы. Мероприятия такого уровня, сообщили в федерации, не было в нашем городе уже лет семь. Понимая общественный интерес к турниру и невысокую платежеспособность большинства волгоградцев, цену на входные билеты хотели сделать символической. Но арендная цена объекта шокировала организаторов. По информации исполнительного директора региональной федерации Веры Тимофеевой с них запросили девять миллионов рублей.

Под вопросом некоторое время была и анонсированная домашняя игра местного «Ротора» с владивостокским «Лучом». Местом встречи задолго до матча был объявлен стадион «Волгоград Арена». Генеральный директор волгоградского футбольного клуба Андрей Рекечинский в начале прошлой недели заявил, что финансовые возможности не позволяют команде выступать на предложенных условиях, и «Ротор» ищет другую площадку. Однако ближе к выходным билеты снова продавали на «Волгоград Арену», где в воскресенье и прошёл футбольный матч. Решили, что место встречи менять нельзя. Лишь за двое суток до игры после длительных переговоров удалось подписать договор, который будет действовать до конца календарного года. До 31 декабря 2018 года у «Ротора» должно состояться 11 домашних игр. Сумма аренды чуть более 26 млн рублей, то есть средняя цена за один матч – 2 млн 365 тыс. рублей. Известно, что на первый матч пришли 30 611 человек при вместимости стадиона 45,5 тысяч мест.

Конечно, если бы «Ротору» пришлось играть на другом стадионе, не обошлось бы без скандала. Кому же, если не местному футбольному клубу использовать площадку? Но на что рассчитывать другим организаторам, не имеющим возможности «оптового» заказа? Стоимость аренды, безусловно, складывается из классности объекта, но она должна учитывать и платежеспособный спрос.