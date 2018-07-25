Если расти, то вместе

Интернет-торговля всё больше теснит традиционную. На протяжении последних лет заметная доля продаж проходит именно онлайн. Но опасения, что Интернет окончательно и бесповоротно лишит рабочих мест всю сопутствующую торговли инфраструктуру, оказались беспочвенны. Вместе с e-commerce экономический рост отмечен в транспортно-логистической отрасли.

Транспортные компании активно подстраиваются под запросы электронной коммерции.

— Сотрудничая с интернет-магазинами, мы не только получаем дополнительный объем грузооборота, - объяснил генеральный директор ТК «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. – Но расширяем свои компетенции и совершенствуем технологии. Современная технология обработки грузов на наших складах позволяет оперативно их отправлять по всем направлениям. Технологии отслеживания движения грузопотока и предварительного оповещения клиента экономит время доставки. Для интернет-торговли скорость получения — это очень важный показатель. В результате клиент получает отличный сервис, а мы дополнительные компетенции, профессиональные навыки. В дальнейшем всё это имеет и коммерческий успех.

Кстати, в последние выходные июля традиционно отмечается День работника торговли. Транспортники имеют полное право присоединиться к нему. Ведь сегодня они, как никто другой — двигатель торговли.