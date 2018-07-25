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С вызовом Чемпионата мира справились

25 июля 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

19 июля состоялась видеоконференция, посвящённая работе пассажирского комплекса Приволжской железной дороги в дни проведения Чемпионата мира по футболу. На вопросы саратовских, волгоградских и астраханских журналистов ответили руководители пассажирского комплекса магистрали.  

Главная цифра, озвученная в ходе пресс-конференции – 73 тысячи. Именно столько пассажиров было перевезено дополнительными поездами пригородного и дальнего сообщения в дни проведения Чемпионата мира. 41 дополнительный поезд дальнего следования связал Волгоград с другими городами-организаторами ЧМ-2018. А в дни проведения матчей в нашем городе назначили  80 дополнительных электропоездов по маршрутам Университетская–Мамаев Курган –Университетская и Мамаев Курган–Шпалопропитка. Они предназначались для подвоза и вывоза болельщиков на стадион, ими воспользовались 58 тысяч волгоградцев и гостей города. Наибольший ажиотаж вызвал матч сборных Японии и Польши 28 июня: в этот день на стадион железной дорогой предпочли добираться более 19 тысяч человек.  А вообще в дни проведения матчей в пригородных поездах Волгограда и области пассажиропоток в среднем превышал 24 тысячи человек, в то время как в обычные дни перевозится около 6 тысяч. Рост в 4 раза!

Особо на встрече рассказали о  подготовке железнодорожной инфраструктуры к столь значимому событию: построены остановочные платформы Университетская и Аэропорт, реконструирована платформа Мамаев Курган и вокзальный комплекс Волгоград, построен электрофицированный участок от Международного аэропорта до станции Гумрак протяженностью 1,2 км. Вся эта инфраструктура останется в пользование волгоградцам. Более того, в планах ПривЖД – её дальнейшее развитие. Например, в дополнение к новому маршруту от центра города до аэропорта в 2019 году планируется открыть маршрут Аэропорт-Волжский.

По словам Сергея Денисенко, начальника Приволжской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре, будет продолжена и модернизация остановочных платформ. Важным направлением модернизации остаётся их оснащение инфраструктурой для маломобильных граждан.  В целом, платформы становятся всё более современными и удобными для граждан. Ещё одной темой обсуждения стало обновление парка пассажирских вагонов. Эта работа ведётся планомерно, новые вагоны приобретаются практически каждый год. Сергей Григорьевич рассказал, что в ноябре 2018 года парк пополнят 55 новых пассажирских вагонов, из них 11 штабных и 44 плацкартных.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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