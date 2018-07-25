Жительнице Феодосии грозит тюремный срок за выращивание наркосодержащего мака
25 июля 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
Одной из жительниц Феодосии грозит крупный штраф или тюремный срок за выращивание наркосодержащего мака «для красоты», пишут "Аргументы недели-Крым".
По информации крымского главка МВД, на приусадебном участке крымчанке было обнаружено 19 кустов мака с признаками культивации.
Правоохранители изъяли растения и передали их на экспертизу. Оказалось, что кусты были наркосодержащими растениями вида мак рода Papaver, общим весом более 5 килограммов.
По словам садовницы, она выращивала мак для красоты. Но это не помогло избежать ей уголовного преследования.
За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, женщине «светит» наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения на два года.
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