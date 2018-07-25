Жительнице Феодосии грозит тюремный срок за выращивание наркосодержащего мака

Одной из жительниц Феодосии грозит крупный штраф или тюремный срок за выращивание наркосодержащего мака «для красоты», пишут "Аргументы недели-Крым".

По информации крымского главка МВД, на приусадебном участке крымчанке было обнаружено 19 кустов мака с признаками культивации.

Правоохранители изъяли растения и передали их на экспертизу. Оказалось, что кусты были наркосодержащими растениями вида мак рода Papaver, общим весом более 5 килограммов.

По словам садовницы, она выращивала мак для красоты. Но это не помогло избежать ей уголовного преследования.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, женщине «светит» наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения на два года.