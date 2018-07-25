Владимир Путин обсудил повышение зарплат учителям и врачам

Глава российского государства Владимир Путин в беседе с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом заявил, что заработная плата врачей и учителей должна расти вслед за средним заработком по региону. Путин оценил экономическую ситуацию в России

Как сообщил губернатор, сегодня средняя зарплата учителей в регионе составляет 45,4 тысячи, врачи получают 81 тысячу рублей в месяц.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что важно, чтобы эта планка не опускалась и зарплата продолжала расти.По словам Шпорта, реальная зарплата подросла «где-то на девять процентов», впервые – в прошлом году.