Владимир Путин обсудил повышение зарплат учителям и врачам
25 июля 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин в беседе с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом заявил, что заработная плата врачей и учителей должна расти вслед за средним заработком по региону.
Как сообщил губернатор, сегодня средняя зарплата учителей в регионе составляет 45,4 тысячи, врачи получают 81 тысячу рублей в месяц.
Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что важно, чтобы эта планка не опускалась и зарплата продолжала расти.По словам Шпорта, реальная зарплата подросла «где-то на девять процентов», впервые – в прошлом году.
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