В Крыму ответили на возмущение телеведущей Шараповой дорогами полуострова
25 июля 2018, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Валерий Аксенов подтвердил, что на полуострове существуют проблемы с автомобильными заторами.
Ранее телеведущая Арина Шарапова недавно проехалась по трассе Керчь-Симферополь и осталась в шоке от пробок.
Как сообщил газете "Взгляд" Валерий Аксенов, в Крыму действительно есть проблемы с автомобильными заторами. Он выразил уверенность, что картина кардинально поменяется после завершения строительства федеральной трассы "Таврида". Пробки потому, что в данный момент движение происходит по одной старой дороге.
Запрет для грузовиков будет введён не с 15 июля, как считала Арина Шарапова, удивляясь их большому количеству, а с 15 августа.Днем фуры будут ехать в объезд участка трассы от села Батального до Симферополя.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес