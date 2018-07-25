В Крыму ответили на возмущение телеведущей Шараповой дорогами полуострова

Член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Валерий Аксенов подтвердил, что на полуострове существуют проблемы с автомобильными заторами.

Ранее телеведущая Арина Шарапова недавно проехалась по трассе Керчь-Симферополь и осталась в шоке от пробок.

Как сообщил газете "Взгляд" Валерий Аксенов, в Крыму действительно есть проблемы с автомобильными заторами. Он выразил уверенность, что картина кардинально поменяется после завершения строительства федеральной трассы "Таврида". Пробки потому, что в данный момент движение происходит по одной старой дороге.

Запрет для грузовиков будет введён не с 15 июля, как считала Арина Шарапова, удивляясь их большому количеству, а с 15 августа.Днем фуры будут ехать в объезд участка трассы от села Батального до Симферополя.