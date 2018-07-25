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Борис Дубровский назвал 4 направления развития Челябинска

25 июля 2018, 14:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На минувшем совещании под председательством советника президента России Владимира Путина Антона Кобякова глава Южного Урала назвал четыре главных направления, по которым будет развиваться Челябинска в рамках подготовки к предстоящим саммитам.

Вчера, 24 июля, Борис дубровский отметил, что в данный момент работа разделена на четыре локации: это реконструкция аэропорта и аэродрома «Баландино»; строительство гостиниц; возведение объектов для проведения мероприятий; формирование новой городской среды областной столицы.

Подробнее читайте на сайте «Вечерний Челябинск».

 

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Борис Дубровский назвал 4 направления развития Челябинска 14:04

На минувшем совещании под председательством советника президента России Владимира Путина Антона Кобякова глава Южного Урала назвал четыре главных направления, по которым будет развиваться Челябинска в рамках подготовки к предстоящим саммитам. >>

Новый скейт-парк в Челябинске предадут муниципалитету 13:19

В Челябинске на средства инвестора был построен скейт-парк. Он расположился в излюбленном месте спортсменов – за памятником Курчатовы на проспекте Ленина. >>

В микрорайоне Парковый сегодня пройдет День здоровья 08:42

Сегодня, 25 июля, в 16-00 в микрорайоне Парковый начнется День здоровья. В рамках акции жители и гости нового микрорайона Челябинска смогут пройти обследование, получить консультации узких специалистов, проверить давление, а также протестироваться на наличие ВИЧ-инфекции. >>

На Южном Урале мошенники вновь меняют исправные счетчики 07:29

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» предупредили о том, что на Южном Урале вновь активизировались мошенники, которые настоятельно убеждают поменять исправные приборы учета на новые. >>

Борис Дубровский поедет с президентом России на саммит в ЮАР 24.07 16:42

Борис Дубровский вместе с Владимиром Путиным отправится на саммит БРИКС в ЮАР. Уже завтра здесь начнутся официальные мероприятия. >>

На Южном Урале зарегистрировали кластер легкой промышленности 24.07 15:27

Этот вопрос прорабатывался специалистами регионального минэконома с прошлого года. на днях В Минюсте был зарегистрирован АНО «Промышленный кластер специальной экипировки», в который вошли 10 предприятий нашего региона и Башкирии. >>

//Новости МирТесен



В Челябинске проведут еще один тест-драйв автобуса на газе 24.07 15:20

В Минэкономразвития Южного Урала рассказали, как специалисты намерены переводить городской транспорт на газовое топливо, а также где построят заправки и какие эксперименты намерены провести. >>
СтритРадио «прокачало» Ленина и Кирова

СтритРадио «прокачало» Ленина и Кирова 24.07 12:22

Самое «уличное» радио южноуральской столицы широко шагнуло в качестве контента и техническом оснащении точек на главных проспектах Челябинска >>
В Челябэнерго утвердили на должность главного инженера

В Челябэнерго утвердили на должность главного инженера 24.07 09:45

Им с 23 июля текущего года стал Сергей Годунов. Сергей Николаевич южноуралец, начинал работать электромонтером еще в 1978 году. Затем он служил в армии и пошел в энерготехникум, а после окончания учебы пришел работать в Челябэнерго Верхнего Уфалея. >>

//Новости Гнездо.ру

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Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск

Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск 23.07 12:39

На манеже — новинка: потрясающее шоу «Гиппопотамус» от продюсерского центра Гии Эрадзе. «Какая же это новинка? - могут спросить любители цирка. - Шоу «Гиппопотамус» уже видели в Челябинске два года назад!». Однако не надо спешить. Название шоу осталось прежним, но ни одного старого номера или костюма зрители не увидят >>

Миасс может стать ТОСЭР 23.07 11:51

Благодаря получению статуса ТОСЭР город Миасс в Челябинской области привлечет 3.7 миллиардов рублей инвестиций, откроет более 2 тысяч вакансий и станет еще одним "локомотивом" развития региона. Соответствующую заявку уже отправили в федеральный Минэконом >>

Челябинец Вячеслав Носков стал лучшим подводным пловцом в мире 23.07 10:43

Состязания завершились в сербском городе Белград, откуда челябинец привез сразу два золота. Он стал лучшим в эстафете четыре на сто и четыре на 200 метров. >>

//Новости Redtram

Жителям Южного Урала рассказали,как передавать показания счетчиков электричества 20.07 15:18

В связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области энергетики ОАО «МРСК Урала» сообщают, что показания индивидуальных приборов учета электроэнергии за июль и последующие месяцы можно передать в ОАО «МРСК Урала» любым из следующих способов: >>
В Челябинске запустили первый вагон метро.

В Челябинске запустили первый вагон метро. 20.07 13:40

С 20 июля жители Челябинска смогут прокатиться на метро. Необычную кабинку, стилизованную под вагон метрополитена запустили на колесе обозрения 360° КРК «Мегаполис». Это метро не унесёт вас вглубь подземных тоннелей, а, напротив, поднимет на высоту птичьего полета и позволит увидеть любимый город под новым углом. >>
15 фактов о работе в Челябинске

15 фактов о работе в Челябинске 20.07 13:36

Никогда не знаешь, чем ещё может удивить Челябинск. Падающий метеорит, зашкаливающая радиация, центр металлургии - всё это точно про Челябинск. Но вот о работе в Челябинске и вправду знают очень мало. Мы решили это исправить. GorodRabot.ru собрал 15 фактов о жизни и работе в Челябинске. Читайте - будет интересно. >>

//Новости ADWILE

В правительство России внесен проект закона о сводных расчетах

В правительство России внесен проект закона о сводных расчетах 20.07 11:38

Проект закона о сводных расчетах, благодаря которому можно оценивать состояние атмосферы и регулировать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий, был внесен в Правительство России. >>

Челябинцам покажут лучшие короткометражки на фестивале уличного кино 20.07 10:28

Уже в эту субботу, 21 июля, в 21-00 всех жителей Челябинска и гостей города приглашают на бесплатный показ короткометражных фильмов, которые сняли молодые авторы. Лучшие картины по мнению зрителей будут удостоены особой награды — статуэтки Фестиваля. >>

Челябинские эксперты оценили готовность региона к приему туристов из Китая 20.07 09:21

В июле первая группа из Поднебесной протестировала туристические маршруты Южного Урала. Гостей восхитила уникальная природа нашего края, порадовала ценовая политика. Вместе с тем они обратили внимание на недостатки, препятствующие развитию международного туризма. Главные проблемы: трудности общения в виртуальном пространстве, отсутствие навигации и сервис, не соответствующий требованиям китайской стороны. >>

Уральская ВСМ вызвала интерес у немецких инвесторов 19.07 14:55

Инвестировать средства, предложить варианты кредитования и выступить одним из техпартнеров строительства выразила желание немецкая компания. Инициатива была следствием договоренностей, которые были достигнуты в рамках переговоров представителей Германии и главы Южного Урала Бориса Дубровского на минувшей международной выставке ИННОПРОМ-2018. >>

Обсуждение законопроекта об изменении пенсионной системы продлено до 24 сентября 19.07 13:16

Более двух месяцев запросил профильный Комитет по труду и соцполитике государственной думы России на обсуждение поправок в изменение закона о пенсиях. Об этом сегодня, 19 июля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. >>
Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» предоставят гранты пяти лучшим соцпроектам

Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» предоставят гранты пяти лучшим соцпроектам 19.07 11:16

Пять самых лучших социальных проектов будут выбраны 22 ноября в Москве на финале IV Всероссийского конкурса проектов для улучшения жизни детей. Его организовал Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и компания Tele2. >>

//Новости партнеров

Россияне завоевали бронзу на чемпионате Европы по дзюдо 19.07 10:00

Представители российской сборной завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании. >>
Челябинцам рассказали, в каких районах самый чистый воздух

Челябинцам рассказали, в каких районах самый чистый воздух 19.07 09:16

Цены на недвижимость в Челябинске сейчас одни из самых низких, поэтому самое время подумать, где купить новое жилье. Более 25 тысяч свежих объявлений о продаже недвижимости вы можете найти на сайте на GorodKvadratov.ru. Также специалисты порекомендовали самые чистые районы для проживания: это Курчатовский, Калининский и Центр. >>

Борис Дубровский вошел в Президиум Государственного совета России 18.07 20:08

Глава Южного Урала вошел в президиум Государственного совета России. Такое решение принял Владимир Путин. >>

«Квадрат» в центре Челябинска будет благоустроен по московскому проекту 18.07 15:18

По данным телеграмм-канала Е-область московские архитекторы разработают и утвердят общую концепцию благоустройства центра Челябинска. Об этом сообщили на совещании по подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. >>
Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников

Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников 18.07 08:42

Благодаря нововведениям в проведении общих собраний собственников многоквартирного дома принимать решения станет намного проще и быстрее. Речь идет о делегатах – одному избранному владельцу жилья с лестничной площадки, которому соседи поручают изъявлять свою волю. Одним из соавторов данного законопроекта, который уже прошел первое чтение, стал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
РМК создаст единую систему мониторинга в Екатеринбурге

РМК создаст единую систему мониторинга в Екатеринбурге 18.07 07:36

РМК договорилась с лидерами по управлению информационными технологиями о сотрудничестве для создания единого штаба в Екатеринбурге. Сюда будет стекаться информация о работе каждого предприятия группы компаний. Нововведения обсудило руководство РМК во время переговоров на выставке ИННОПРОМ. >>

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