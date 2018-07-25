Борис Дубровский назвал 4 направления развития Челябинска

На минувшем совещании под председательством советника президента России Владимира Путина Антона Кобякова глава Южного Урала назвал четыре главных направления, по которым будет развиваться Челябинска в рамках подготовки к предстоящим саммитам.

Вчера, 24 июля, Борис дубровский отметил, что в данный момент работа разделена на четыре локации: это реконструкция аэропорта и аэродрома «Баландино»; строительство гостиниц; возведение объектов для проведения мероприятий; формирование новой городской среды областной столицы.

Подробнее читайте на сайте «Вечерний Челябинск».