На трассе Симферополь-Керчь произошло смертельное ДТП

На трассе Симферополь-Керчь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, внедорожника и фуры, пишут "Аргументы недели-Крым".

По словам очевидцев в соцсетях, авария произошла недалеко от поселка Приморский. Столкнулись Volkswagen Passat B3, кроссовер Hyundai Tucson и грузовик.

От удара автомобиля Volkswagen о внедорожник, легковушка врезалась в фуру, которая в этот момент ехала впереди.

Свидетели ДТП сообщают, что находившиеся в Volkswagen люди погибли. Официальной информации о происшествии пока нет, специалисты выясняют все обстоятельства.