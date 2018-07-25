На трассе Симферополь-Керчь произошло смертельное ДТП
25 июля 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
На трассе Симферополь-Керчь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, внедорожника и фуры, пишут "Аргументы недели-Крым".
По словам очевидцев в соцсетях, авария произошла недалеко от поселка Приморский. Столкнулись Volkswagen Passat B3, кроссовер Hyundai Tucson и грузовик.
От удара автомобиля Volkswagen о внедорожник, легковушка врезалась в фуру, которая в этот момент ехала впереди.
Свидетели ДТП сообщают, что находившиеся в Volkswagen люди погибли. Официальной информации о происшествии пока нет, специалисты выясняют все обстоятельства.
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