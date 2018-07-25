Программа «Мобильный избиратель» стартовала в столице

В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель». Она позволяет жителям российской столицы проголосовать на выборах мэра по месту своего фактического нахождения при условии подачи соответствующей заявки.

Прием заявлений от горожан, которые решили голосовать 9 сентября не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения, начался в среду, 25 июля. Принять участие в выборах они могут на любом удобном для себя избирательном участке, причем как в столице, так и за ее пределами – на загородных избирательных участках в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Для того чтобы воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения, нужно заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис «Мои документы», либо в территориальную избирательную комиссию.

Как напомнил Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы, подобная система уже действовала на выборах президента России, состоявшихся 18 марта. Тогда правом проголосовать вне Москвы воспользовались 242 тысячи горожан.

Венедиктов добавил, что за всеми «дачными участками» закрепят квалифицированных наблюдателей, которые обеспечат тотальный контроль за ходом избирательного процесса. Голосование за пределами столицы будет полностью соответствовать «московскому стандарту» выборов, заверил общественник.

Горожане выберут нового мэра 9 сентября. Ранее сегодня сообщалось, что в Москве четыре тысячи сотрудников МФЦ начали поквартирный обход избирателей.