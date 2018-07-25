Цены на услуги ЖКХ повысятся из-за антитеррористической кампании
25 июля 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Требования к антитеррористической защищенности российских многоквартирных домов разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны. В жилых зданиях планируется установить дополнительное оборудование.
Оплачивать устройства, установку и их обслуживание будут собственники квартир. Документ размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Это касается как жилых квартир, так и остальных нежилых помещений, размещающихся в таких зданиях. Дома будут разделены на три категории в зависимости от степени угрозы террористического акта, сообщает ТАСС.
В качестве обоснования приводится довод, что специальное оборудование даст возможность защитить здания не только от террористов, но и от вандалов и просто хулиганов.
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