Цены на услуги ЖКХ повысятся из-за антитеррористической кампании

Требования к антитеррористической защищенности российских многоквартирных домов разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны. В жилых зданиях планируется установить дополнительное оборудование.

Оплачивать устройства, установку и их обслуживание будут собственники квартир. Документ размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Это касается как жилых квартир, так и остальных нежилых помещений, размещающихся в таких зданиях. Дома будут разделены на три категории в зависимости от степени угрозы террористического акта, сообщает ТАСС.

В качестве обоснования приводится довод, что специальное оборудование даст возможность защитить здания не только от террористов, но и от вандалов и просто хулиганов.