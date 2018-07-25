На Крымском мосту строители уложили первые рельсы

Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам идти по рельсам плавно и почти бесшумно.

На стройке подчеркнули, что железная дорога прокладывается несколько иначе, чем автомобильная. Если работа над трассой шла сразу на нескольких участках одновременно, то железная дорога будет возводиться последовательно. Скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским составам — 120 км/ч, грузовым — 80 км/ч, передает "Свободная пресса".

Как рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев, на пролетах конструкции будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров, между которыми в последствии будут ввариваться уравнительные стыки для компенсации температурных расширений.