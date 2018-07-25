В Москве 4 тыс. сотрудников МФЦ начали поквартирный обход избирателей

В рамках подготовки к выборам мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, сегодня 4 тыс. сотрудников центров госуслуг Москвы начали поквартирные обходы москвичей. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.



Их задача - проинформировать жителей о выборах мэра Москвы и нововведениях, которые сделают процесс голосования ещё удобнее.



Система «Мобильный избиратель», запущенная в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации, оказалась очень востребованной. Благодаря ей гражданин может проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке. Это особенно актуально для такого мегаполиса как Москва и позволяет не менять свои планы и передвижения по городу, и в то же время не пропустить участие в выборах.



Теперь возможности этой системы стали ещё шире. Так, время голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября продлено до 22 часов. «Мобильный избиратель» выходит и за пределы города! Для удобства жителей избирательные участки будут открыты в Подмосковье и соседних областях. Уже сейчас в дачных посёлках появляются небольшие симпатичные домики, где позднее разместятся избирательные комиссии. А пока там открываются мини-офисы центров госуслуг Москвы. В них можно получить самые актуальные услуги в разгар дачного сезона (оформить соцкарту, СНИЛС, парковочное разрешение и многое другое). Офисы будут работать по графику: с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00.



В рамках поквартирного обхода сотрудники центров рассказывают, как проголосовать на любом удобном избирательном участке, дарят красивые ручки, удобные магниты-блокноты и брошюры с исторической справкой об истории города и напоминанием о важной дате.



Сотрудники, совершающие поквартирные обходы, одеты в специальную форму и имеют отличительные знаки: поло и ветровка с символикой центров госуслуг "Мои документы", значок с логотипом выборов мэра Москвы, прозрачный рюкзак с информационной продукцией, бейдж, подписанный руководителем центра госуслуг.



Подтвердить полномочия сотрудников центров госуслуг можно, позвонив в единую справочную службу города Москвы (8-495-777-77-77) и назвав ФИО пришедшего.



Чтобы проголосовать на выборах Мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление. С 25 июля это можно сделать в любом центре госуслуг Москвы, или же пригласив сотрудника центра госуслуг (позвонив по телефону 8-495-777-77-77). Также подать заявление можно в территориальной избирательной комиссии, в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках, или через портал gosuslugi.ru.



С 29 августа для этого также можно будет обратиться в участковую избирательную комиссию.