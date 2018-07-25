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Краевой парламент подарил городу-курорту детские площадки и тренажерные комплекс

25 июля 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краевой парламент подарил городу-курорту детские площадки и тренажерные комплекс
Детские площадки

11 детских площадок и 2 тренажерных комплекса в ближайшие две недели появятся в Анапе, Сукко, Супсехе, Гай-Кодзоре, Рассвете и Анапской. Такой подарок муниципалитету сделало Законодательное Собрание Краснодарского края.

Создание условий для полноценного детского отдыха на Кубани, забота о подрастающем поколении являются важными составляющими в деятельности кубанского парламента. В этой сфере разработана и успешно функционирует необходимая законодательная база. В краевой бюджет и госпрограммы регулярно вносятся изменения, направленные на увеличение «детских» статей расходов.

Например, на последней сессии ЗСК на 28 миллионов дополнительно увеличено финансирование программы «Дети Кубани». За счет этих средств приобретут 615 путевок для санаторно-курортного лечения ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы прекрасно понимаем – экономить на детях нельзя. И если того потребуют обстоятельства, сумму можем увеличить. Планируется, что в этом году Кубань посетит порядка 640 тысяч детей. Отдельное внимание уделяется подросткам из социально незащищенных семей. Практически все, – а их на Кубани 180 тысяч, – получат возможность отдохнуть за государственный счет», - считает спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Не менее важное направление в работе кубанского парламента – развитие и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. Подтверждение тому – появление в Анапе одиннадцати детских площадок и монтаж двух специальных тренажерных комплексов. Установить такое оборудование спикера кубанского парламента, курирующего избирательный округ, во время приема граждан в феврале нынешнего года попросили жители города-курорта. И в итоге в рамках закона «О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на 2018 год» необходимые средства на приобретение оборудования были найдены.

Подарок ЗСК по достоинству оценили местные власти. «Хочу от имени всех анапчан выразить самые искренние слова благодарности председателю ЗСК Юрию Бурлачко за 2 миллиона рублей, которые выделены на установку детских и спортивных площадок», – сказал мэр города-курорта Юрий Поляков.

Повсеместное развитие детского спорта положительным образом сказывается и на эффективности исполнения краевого закона о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Итоги его реализации за последние 10 лет подвели на днях в краевой администрации. Статистика показала, что за время действия «детского закона» в семьи было возвращено более 200 тыс. несовершеннолетних, а

уровень подростковой преступности уменьшился на 54% — с 2 тыс. 334 до 1 тыс. 73 преступлений.

Также с начала нынешнего года сократилось число подростков, употребляющих спиртное в общественных местах – с 1016 до 730 случаев. А благодаря современным игровым комплексам у молодежи появится еще одна альтернатива праздному времяпровождению.

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