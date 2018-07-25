ГИБДД и Минтранс начинают капитальную дойку автовладельцев

Насчёт первой структуры, в бесполезности которой никто давно уже не сомневается, и удивления нет никакого. Но участие в этом процессе Минтранса придаёт мероприятию систематизированный и государственный характер.



На радость автолюбителей у ГИБДД отняли ещё одну функцию - автосалонам разрешили выдавать госномера при покупке машины. Ранее оформление прав на вождение транспортных средств разрешили МФЦ. Ещё ранее проведение техосмотров транспортных средств перешло в ведение частных компаний. Нарушения на дорогах фиксируют камеры видеонаблюдения. Страховщики разбирают аварийные ситуации. На этом всенародно ненавистное ГИБДД пора бы и разогнать, ведь кроме сопровождения членовозов что они полезного то делают? Но важное государственное дело таки нашлось.



На пару с Минтрансом ГИБДД начало с Чувашской Республики рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. К примеру, если вы подвозите родственника, соседа или коллегу по работе за бензин или небольшое вознаграждение, то можете нарваться на крупные штрафы. Эти коршуны, специально обученые просверливать человека своими рентгеноподобными взглядами и изымать из нутров истину, не отстанут, пока не выяснят, так ли уж безвозмездно вас подвозит добрый дядя.



Такие мероприятия касаются не только одиночных бомбил, но и всех, кто пользуется популярным сервисом райдшеринга типа Bla Bla Car. А штрафы внушительные. Водителю без лицензии грозит 5000 руб., в а Москве 10 000 руб. За отсутствие опознавательных знаков 3000 руб., 1000 руб. придётся выложить, если вы не предоставили пассажиру чек. За незаконную предпринимательскую деятельность штраф от 500 до 2000 руб. и от 10 до 20% от прибыли. В общем, мало не покажется.



Конечно, понятно, что за сферой пассажирских перевозок должен быть контроль, особенно за состоянием автомобилей и здоровьем водителей. Но у нас то без перегибов не обходится. Да к тому же нужно наполнять бюджет, подкошенный мостами, войнами и льготами силовикам.



Скоро чувашский опыт распространится на всю Россию. Ждите и бдите.