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Глоба сообщил об опасностях великого противостояния Марса 27 июля для землян
25 июля 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Великое противостояние Марса, которое будет наблюдаться утром 27 июля, представляет опасность для людей. Такое заявление в разговоре с представителями СМИ сделал российский астролог Павел Глоба.
Глоба обратил внимание журналиста «МИР 24» на то, что многие войны совпадали с данным астрономическим явлением, в ходе которого Красная планета приближается на минимальное расстояние к Земле. В качестве примера он привел 1939-й, год начала Второй мировой, и 2003-й, ознаменовавшийся вторжением американской армии в Ирак.
По словам астролога, во время великого противостояния вероятны неконтролируемые вспышки ярости. Вырвавшиеся из человеческого подсознания «демоны» могут стать причиной катастроф рукотворного характера. Чтобы этого не произошло, людям надо держать себя в руках, отметил Павел Глоба.
27 июля также ожидается полное лунное затмение. Ранее сообщалось, что конспирологи увидели в этом явлении предвестник грядущего конца света.
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