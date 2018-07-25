В микрорайоне Парковый сегодня пройдет День здоровья

Сегодня, 25 июля, в 16-00 в микрорайоне Парковый начнется День здоровья. В рамках акции жители и гости нового микрорайона Челябинска смогут пройти обследование, получить консультации узких специалистов, проверить давление, а также протестироваться на наличие ВИЧ-инфекции.

Кроме медиков, гостям праздника предложат поучаствовать в спортивных состязаниях и конкурсах, а также увидеть лучшие номера вокальных и танцевальных коллективов. Для малышей устроят мастер-класс по оригами и бесплатно раскрасят их мордашки аквагримом.

Как уточнил главный внештатный специалист по медпрофилактике Челябинска Дмитрий Прокопьев, часто горожане не обращаются за медпомощью – нет времени – пока болезнь не даст о себе знать.

- Но многие заболевания могут долгое время протекать бессимптомно, - говорит он. - Поэтому мы обращаем внимание горожан на то, что забота о своем здоровье должна быть регулярной, как и прочие повседневные дела.

Гостей собирают на футбольном поле у дома №10 по улице Александра Шмакова.