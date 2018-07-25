Бастрыкин: Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III
25 июля 2018, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель СК РA Александр Бастрыкин сообщил, что результаты экспертизы опровергли версию об отравлении императора Александра III. По его словам, была проведена химическая экспертиза волос императора.
Современные технологии дают возможность после смерти определить по анализу волос наличие ядов в организме человека даже спустя 100 лет, отметил Бастрыкин в беседе с "Известиями". Экспертиза была проведена в рамках расследования гибели семьи Николая II. В процессе эксгумации было изъято несколько волосков отца последнего русского монарха.
Ранее эксперты Следственного комитета подтвердили подлинность останков царской семьи императора Николая II. Согласно выводам комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын.
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