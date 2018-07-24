Сегодня в Москве скончался известный актер Александр Исаков. Он ушел из жизни после нескольких недель пребывания в больнице от осложнений в результате перенесенной ранее пневмонии.

Артист Московского государственного театра киноактера Александр Исаков умер в больнице от осложнений перенесенной пневмонии. В это трудно поверить, но да. В двадцать первом веке, в Москве, в возрасте тридцати девяти лет.

Александр служил в Государственном театре киноактера с 2004 года, был занят во многих постановках: «Щелкунчик и мышиный король», «Волшебная туфелька Золушки» и других. Также на его счету роли в сериалах «Холостяки», «Счастливы вместе», «Дежурный ангел» и других.

О времени и месте прощания с Александром Исаковым будет сообщено дополнительно, передает НСН.