Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким в связи со смертью Вениамина Яковлева, исполнявшего обязанности советника российского президента. Скончался советник президента Вениамин Яковлев

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Уход из жизни Вениамина Федоровича Яковлева – большая, невосполнимая утрата. Эти скорбные чувства разделяют с вами тысячи его учеников, коллег, друзей», - говорится в телеграмме.

Владимир Путин также отметил, что Вениамин Яковлев был крупным ученым, видным государственным деятелем, правозащитником в самом высоком значении этого слова. «Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнул президент.

Вениамин Яковлев скончался сегодня на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с Вениамином Яковлевым пройдет 26 июля в Центральной клинической больнице Москвы.