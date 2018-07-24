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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева
24 июля 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким в связи со смертью Вениамина Яковлева, исполнявшего обязанности советника российского президента.
«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Уход из жизни Вениамина Федоровича Яковлева – большая, невосполнимая утрата. Эти скорбные чувства разделяют с вами тысячи его учеников, коллег, друзей», - говорится в телеграмме.
Владимир Путин также отметил, что Вениамин Яковлев был крупным ученым, видным государственным деятелем, правозащитником в самом высоком значении этого слова. «Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнул президент.
Вениамин Яковлев скончался сегодня на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с Вениамином Яковлевым пройдет 26 июля в Центральной клинической больнице Москвы.
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