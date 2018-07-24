Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести

Некоторые люди не прощают обид, и ссора с ними даже через годы может обернуться для вас катастрофой. Мстительность – это черта характера, а таролог и астрологи уверены, что зависит она напрямую от знака зодиака.

В списке самых злопамятных знаком лидируют скорпионы. Доводя ситуацию до абсурда, во время ссоры они готовы припомнить вам все прегрешения, даже самые незначительные, о которых вы уже давно успели забыть. Простить обиду они просто чисто физически не готовы и не успокоятся, пока не ответят вам тем же.

Львы постоянно находятся в состоянии конкуренции, со всем миром, с коллегами, с друзьями и даже в семье. Им везде чудится, что все вокруг посягают на их лидерство. Поэтому они практически не готовы на компромисс, а задетое самолюбие заставляет их опуститься до мести, причем делают они это очень агрессивно.

С Близнецами лучше всего действовать по принципу «не трогай кучку», себе дороже встанет. Они пройдутся по вашей репутации, раскатают ее и даже не вспотеют. Весь белый свет будет в шоке от секретов в вашем шкафу, даже если этот шкаф практически пуст. Потому что фантазии им не занимать, и они обязательно придумают гнусность, чтобы вас опорочить. А все потому, что представители этого знака – короли интриг и очень творческие сплетники с полным отсутствием угрызений совести.

Овнам надо отдать должное, они достаточно ленивы, чтобы воевать. Но если вам удалось-таки спровоцировать их на активные боевые действия, пиши пропало. Они не станут прощать вам обид, и предупреждать о последствиях ваших действий тоже не будут. Без лишних слов они сделают все, чтобы вас уничтожить. А если уж в их руках власть и высокое положение, то они будут давить вас как таракана, используя все преимущества сильных мира сего, пишет eg.ru.