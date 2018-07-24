Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму
24 июля 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ недоволен ценами на бензин в Крыму, сообщают "Аргументы недели - Крым".
Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам реализации национального плана развития конкуренции Федеральной антимонопольной службы России, пишет «Крыминформ».
По его словам, все ссылки на то, что бензин транспортируется переправой и имеет такую цену являются неоправданными. Он заявил, что Крыму необходимо ориентироваться на цены центральных регионов России, и они должны быть ниже даже несмотря на все логистические сложности.
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