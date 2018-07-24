Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ недоволен ценами на бензин в Крыму, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам реализации национального плана развития конкуренции Федеральной антимонопольной службы России, пишет «Крыминформ».

По его словам, все ссылки на то, что бензин транспортируется переправой и имеет такую цену являются неоправданными. Он заявил, что Крыму необходимо ориентироваться на цены центральных регионов России, и они должны быть ниже даже несмотря на все логистические сложности.