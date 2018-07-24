Смерч пронесся через Керченский пролив над Крымским мостом
24 июля 2018, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Строители моста через Керченский пролив сняли на видео смерч, пронесшийся над транспортным переходом, сообщают "Аргументы недели -Крым".
Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях.
«Удивленные, но бесстрашные мостостроители комментировали удивительное природное явление», – пишет «КерчьИНФО».
Напомним, что 16 июля рыбаки записали водяной смерч, пронесшийся над Черным морем в районе Геленджикской бухты.
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