Смерч пронесся через Керченский пролив над Крымским мостом

Строители моста через Керченский пролив сняли на видео смерч, пронесшийся над транспортным переходом, сообщают "Аргументы недели -Крым".

Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях.

«Удивленные, но бесстрашные мостостроители комментировали удивительное природное явление», – пишет «КерчьИНФО».

Напомним, что 16 июля рыбаки записали водяной смерч, пронесшийся над Черным морем в районе Геленджикской бухты.