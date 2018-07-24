Ученые-астрономы: на Луне была жизнь

Ученые-астрономы из Лондонского университета и Университета штата Вашингтон заявили, что на Луне около 4 миллиардов лет назад возможно уже существовала жизнь.

Исследователи также полагают, что если им удастся найти доказательства ранней жизни на Луне, эти данные помогут им разобраться в происхождении жизни на нашей планете.

Исследователи Иэн Кроуфорд и Дирк Шульце-Макух рассказали, что на Луне на данный момент существуют условия, которые могут обеспечить жизнь простых организмов, как сообщает интернет-газета Ридус.