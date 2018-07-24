Борис Дубровский поедет с президентом России на саммит в ЮАР

Борис Дубровский вместе с Владимиром Путиным отправится на саммит БРИКС в ЮАР. Уже завтра здесь начнутся официальные мероприятия.

В рамках официальной делегации глава Южного Урала подробно изучит опыт проведения подобных мероприятий. Подробнее об этом читайте на сайте "Вечерний Челябинск".