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Борис Дубровский поедет с президентом России на саммит в ЮАР
24 июля 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Борис Дубровский вместе с Владимиром Путиным отправится на саммит БРИКС в ЮАР. Уже завтра здесь начнутся официальные мероприятия.
В рамках официальной делегации глава Южного Урала подробно изучит опыт проведения подобных мероприятий. Подробнее об этом читайте на сайте "Вечерний Челябинск".
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