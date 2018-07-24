Массовая автоавария в Чехове: один человек погиб, один ранен

Сегодня, в 07.45 по московскому времени, в подмосковном Чехове произошло столкновение четырех транспортных средств.

Автоаварию зафиксировали на 332-м километре Московского большого кольца. Автомобили столкнулись на трассе А-108 в, в ходе чего один человек погиб, а другой получил ранение, как передает сайт Подмосковье сегодня.