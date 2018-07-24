Скончался советник президента Вениамин Яковлев

Сегодня, 24 июля, после продолжительной болезни скончался советник президента, один из авторов российской конституции Вениамин Яковлев, сообщила Ассоциация юристов России.

«24 июля после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вениамин Яковлев», - сообщается в некрологе, опубликованном Ассоциацией юристов России.

Вениамин Яковлев – бывший министр юстиции СССР (1989 – 1991 годы). В 1990 – 1991 годах он исполнял обязанности председателя Высшего арбитражного суда СССР, был главным государственным арбитром СССР. С 2005 года и до последних дней жизни Вениамин Яковлев являлся советником президента России, сообщает РИА Новости.