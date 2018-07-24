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Скончался советник президента Вениамин Яковлев
24 июля 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 24 июля, после продолжительной болезни скончался советник президента, один из авторов российской конституции Вениамин Яковлев, сообщила Ассоциация юристов России.
«24 июля после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вениамин Яковлев», - сообщается в некрологе, опубликованном Ассоциацией юристов России.
Вениамин Яковлев – бывший министр юстиции СССР (1989 – 1991 годы). В 1990 – 1991 годах он исполнял обязанности председателя Высшего арбитражного суда СССР, был главным государственным арбитром СССР. С 2005 года и до последних дней жизни Вениамин Яковлев являлся советником президента России, сообщает РИА Новости.
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