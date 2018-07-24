Юные шахматисты попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина
24 июля 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, крымчанин Сергей КАРЯКИН 20 июля 2018 года, в День шахмат, приехал в «Артек», где сыграл одновременную партию с двумя десятками юных шахматистов, пишут "Аргументы недели-Крым".
КАРЯКИН в «Артеке», как выяснилось, не впервые – в десятилетнем возрасте он уже обыгрывал в детском лагере соперников, о чем даже есть памятное фото.
В этот раз гроссмейстер приехал в «Артек» с семьей – отцом, женой и двумя детьми.
По артековской традиции именитый гость посадил на специальной аллее дерево, за которым обещал ухаживать.
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