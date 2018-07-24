Школьная реформа переставляет акценты со знаний на коммуникации

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, ранее возглавлявший Рособорнадзор, работает сейчас над школьной реформой, которая должна дать подрастающему поколению не оторванные от реальности знания, а навыки и умения адаптироваться в обществе.



В интервью "Коммерсанту" учёный рассказал о деталях этой новаторской идеи, которая переворачивает глобальное понимание школьного образования - перехода от знаний, оценок и неумения потом применить их на практике к тем опытам, которые, действительно, будут подспорьем в жизни и фундаментом для дальнейшего образования.



По наблюдению учёных, такие качества как коммуникабельность, креативность, умение работать в команде значат гораздо больше для развития человека, чем, собственно, знание. Грубо говоря, теоремы и законы можно просто прогуглить, а ребёнка нужно научить командной работе, а значит, успешной адаптации в обществе. Для успеха ученик должен не просто выучить предмет, но и уметь находить его содержание, вступать в контакт с людьми.



Учителя запутались в разных видах грамотности, часть которых входят в так называемый список руководителя Сбербанка Германа Грефа. Это сотрудничество, коммуникация, критическое и креативное мышление.



Ещё один вид мышления выделяют реформаторы - умение работать с собой. Не обвинять всех вокруг себя, а иметь способность проанализировать свои действия и ошибки.



Ну и, конечно, останется в школах базовая грамотность, которая предусматривает умение работать с текстом, цифрами, а также финансовую, правовую и гражданскую грамотность.



Будут менять также и экзаменационные материалы, не революционно, а эволюционно. В конечном счёте в результате реформы должно состояться преодоление разрыва школы с миром.



