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На «Гринландии» кировчанам вручили золотые значки ГТО
24 июля 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Физкультурно-спортивный праздник по продвижению Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» состоялся в рамках фестиваля авторской песни «Гринландия-2018».
На фестивальной поляне организовали информационно-тестовую площадку по выполнению норм комплекса ГТО, а также вручили золотые знаки отличия.
В церемонии награждения участвовали депутаты Государственной Думы РФ –, федеральный посол ГТО, чемпион мира по боксу Николай Валуев и бессменный организатор и идейный вдохновитель «Гринландии» Олег Валенчук.
Комплекс ГТО был возрожден для того, чтобы каждый имел возможность поверить в свои силы, был здоровым и сильным человеком. С каждым годом комплекс ГТО охватывает все новых своих почитателей. «Готов к труду и обороне» – не просто слова или лозунг, это состояние души, – подчеркнул Николай Валуев.
Гринландия давно стала местом, где рождаются новые проекты, — отметил Олег Валенчук, – семь лет назад мы впервые возродили ГТО именно на фестивале. Потом это движение поддержали на федеральном уровне. Его поддержал и Президент Путин.
Золотые знаки отличия получили 9 человек, которые выполнили нормативы комплекса ГТО в своих возрастных категориях. Самой юной из них стала 8-летняя девочка, самым возрастным – 80-летний Виталий Глазырин. Он рассказал, что занимается спортом и физкультурой на протяжении всей своей жизни.
– Каждый день без исключения по утрам я делаю зарядку, на которую у меня уходит полтора часа. В первую очередь я хочу быть примером для своих детей, шестерых внуков и правнука. Занятия физкультурой помогают мне ощущать себя здоровым – как только сделаю зарядку, сразу улучшается самочувствие, настроение и мироощущение, – поделился Виталий Глазырин.
В реализацию комплекса «Готов к труду и обороне» в Кировской области вовлечены около 84 тысяч человек. Только за второй квартал 2018 года в выполнении нормативов комплекса участвовали более 6 тысяч человек. Из них золотой знак отличия получили 717 человек, серебряный – 814, бронзовый – 487 участников.
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