Передвижения в Москве ограничат из-за 1030-летия со дня Крещения Руси

Из-за мероприятий в честь 1030-летия со дня Крещения Руси в Москве будут ограничены передвижения. Соответствующую информацию утром во вторник, 24 июля, предоставили в Федеральной службе охраны.

Известно, что 28 июля церемония развода пеших караулов Президентского полка на Соборной площади будет отменена, передает сегодня РИА "Новости".

Кроме того, в связи с празднованием годовщины Крещения Руси в этот день с 9.30 до 14.00 для посетителей будет закрыт Московский Кремль.

Напомним, согласно историческим документам, в 988 году князь Владимир принял крещение в византийской Корсуни – в настоящий момент это город Херсон.