Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на август 2018 года. Согласно последним сообщениям метеорологов, на всей территории России в течение последнего летнего месяца будет "комфортная" погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в августе россияне могут ожидать настоящего летнего тепла. В большинстве регионов страны столбики термометров будут показывать до 30 градусов выше нуля. Сначала теплая погода придет в центр России, а затем распространится на Урал, Дальний Восток и Сибирь, передает "Экономика сегодня".

Подчеркивается, что точность долгосрочного прогноза в настоящий момент составляет 75-78 процентов, поэтому август должен порадовать жителей РФ.