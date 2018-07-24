Гидрометцентр обещает россиянам "комфортную" погоду в августе
24 июля 2018, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на август 2018 года. Согласно последним сообщениям метеорологов, на всей территории России в течение последнего летнего месяца будет "комфортная" погода.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в августе россияне могут ожидать настоящего летнего тепла. В большинстве регионов страны столбики термометров будут показывать до 30 градусов выше нуля. Сначала теплая погода придет в центр России, а затем распространится на Урал, Дальний Восток и Сибирь, передает "Экономика сегодня".
Подчеркивается, что точность долгосрочного прогноза в настоящий момент составляет 75-78 процентов, поэтому август должен порадовать жителей РФ.
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