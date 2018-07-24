Налог на движимое имущество в России могут отменить с 2019 года

С будущего года в России могут отменить налог на движимое имущество, а также уменьшить срок камеральных проверок бизнеса. Данный проект планирует во вторник, 24 июля, рассмотреть Совет Федерации.

В минувший понедельник этот закон, разработанный депутатами Госдумы, одобрили в рамках заседания Комитета палаты регионов по бюджету и финансовым рынкам.

Согласно вышеуказанному документу, с 1 января 2019 года планируется отменить налог на движимое имущество россиян и уменьшить налоговый контроль в сфере трансфертного ценообразования. Также могут сократиться сроки камеральных проверок с трех до двух лет, уточняет "Парламентская газета".

Предполагается, что подобная инициатива поможет развитию бизнеса и промышленности.