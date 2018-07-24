Власти США заявили об очередном проникновении российских хакеров

Вашингтон сделал заявление, что в энергосети Соединённых Штатов проникли хакеры из России. При всём этом доказательств, что хакеры действительно являются гражданами РФ, не приводится.

По данным газеты «The Wall Street Journal», хакерская группировка, именующая себя Dragonfly и Energetic Bear, проникла в систему сетей электрических компаний в США. Взломщики обманом завладели нужными паролями и смогли проникнуть в компьютеры диспетчерских служб. В результате чего могли устраивать перебои с подачей электричества.

В Белом доме сделали предположение, что аварии на электросетях с отключением электроэнергии произошли по вине российского вмешательства.

Напомним, что власти США неоднократно предъявляли обвинения в адрес России по поводу «вмешательства» в президентские выборы США. Москва не раз опровергала такие утверждения.