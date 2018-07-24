Антитеррористические учения состоятся сегодня в Керченском проливе

Во вторник, 24 июля, в Керченском проливе состоятся тактико-специальные учения по обезвреживанию условных террористов. Данную информацию ранее предоставили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

Теоретическая часть учебных маневров, получивших название "Вихрь-МЭД 2018", состоялась в понедельник. В них принимали участие сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, ФСБ, Черноморского флота, а также пограничники, передает РИА "Новости".

Сегодня же начинается практическая часть данных учений. Согласно легенде, условные террористы захватили гражданское судно и выдвигают требования, которые невозможно удовлетворить, вследствие чего начинается контртеррористическая операция. В рамках мероприятия необходимо нейтрализовать преступников и освободить заложников.