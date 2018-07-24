Чем грозит России судебное разбирательство по крушению малазийского Боинга-777

21 июля президент Украины Петр Порошенко подписал соглашение о международном правовом сотрудничестве с Нидерландами,которое даст право на проведение голландского суда по МН-17. Стоит напомнить, что крушение Боинга-777 произошло в 2014 году на востоке Украины. По данным следствия, борт самолеты мог быть атакован зенитной установкой «Бук», перевезенной на территорию Украины из России. Власти Нидерландов и Австралии официально признали ответственность России, заявив, что установка «Бук» была специально размещена для того, чтобы сбивать самолеты на территории Украины. Россия отрицает свою причастность к данному инциденту. «Нет, конечно нет», — ответил 25 мая Владимир Путин на вопрос, российской ли ракетой был сбит малайзийский самолет.

Таким образом, расследование довело до суда, и очень важно понять, что произойдет, если голландский суд докажет вину России и какие экономические, политические последствия могут ее ожидать. Во-первых, стоит отметить сходство уничтожения самолета в 2014 году с подрывом гражданского Боинга-747 над британским городом Локерби в 1988 году. Известно, что 21 декабря 1988 года Boeing-747 рухнул на шотландский город Локерби. Причиной стал взрыв бомбы на борту самолета. Обвинения были предъявлены двум гражданам Ливии, вследствие чего ООН ввела против Ливии экономические санкции.

Однако в этой ситуации огромную роль играет признание России своей вины. Юрист-международник Валерий Ванин считает, что без признания России выводов следствия заморозка российских активов окажется невозможной. «Могут попытаться прибегнуть к аресту имущества. Но в ситуации, когда сам суд без согласия России будет нелегитимным (а решения о приведении в исполнение должны приниматься судами каждого конкретного государства), в судах такие решения не будут признаны легитимными. Шумихи будет много, но юридического механизма реализации нет». Помимо этого, определенные лица,на которых суд наложит ответственность за содеянное, будут активно преследоваться. Более того, с них будут требовать не только материальную компенсацию семьям пострадавших, но и самой авиакомпании. Если говорить об уголовном праве, здесь важно, что не было умысла в том, чтобы сбить. И это признают. Другое дело, что можно будет через международный суд попытаться признать косвенную вину и настаивать на компенсации ущерба. Это довольно большая сумма,- заявляет политолог Вильям Смирнов. Тем не менее, если Россия даже под давлением показаний следствия не признает свою причастность, следует ожидать экономических санкций.

Таким образом, изучая мнения экспертов и анализируя похожие ситуации, можно сказать о том, что главная цель разбирательства - возмещение убытков, а также признание причастности нашей страны к этому инциденту. Россия, конечно же, с этим категорически не согласится. Поэтому Украина, Нидерланды и страны, их поддерживающие, прибегнут к традиционному методу воздействия - к экономическим санкциям. Что ж, нам, россиянам, не привыкать к попыткам давления и изоляции со стороны западных "партнеров". Какой-нибудь повод или предлог они всегда найдут.