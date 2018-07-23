Госдума хочет принять дополнительные меры регулирования цен на топливо
23 июля 2018, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Павел Завальный сообщил, что осенью комитет Госдумы по энергетике намерен обсудить с производителями и потребителями необходимость принятия дополнительных мер регулирования ситуации с ценами топлива в РФ.
По данным Росстата, розничные цены на бензин за январь-июнь подорожали более чем на 9%. В мае – начале июня цены превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. В связи с этим кабмин РФ принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо. Помимо этого, правительству разрешили до конца года повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть, передаёт РИА Новости.
По словам Завального, на данный момент меры приняты, но неизвестно, насколько они будут эффективны. В октябре планируется проведение круглого стола с участием регуляторов, производителей и потребителей для обсуждения необходимых мер, которые будут способствовать совершенствованию рынка.
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