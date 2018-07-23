В правительстве обещали потратить более трех триллионов на демографию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что общий объем финансирования проекта «Демография» составит более 3,5 трлн руб.

В эту сумму входят средства, предусмотренные на выплату маткапитала, а также пособия для помощи семьям, в том числе пособия по рождению первого ребенка.

В задачи проекта входят модернизация системы соцобеспечения, более частые диспансеризации в регионах, усиление пропаганды здорового образа жизни, приобщение населения к занятиям спортом. Также необходимо разработать программы переобучения для женщин в декрете и ликвидировать очереди в дома престарелых.