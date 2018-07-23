Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с первым местом города в рейтинге ООН по развитию электронных услуг.



Таким образом, по словам главы правительства, ООН признала, что власти Москвы уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь значительному количеству москвичей.



"Во-первых, эти возможности желательно и дальше развивать, а во-вторых, я думаю, что с учётом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах, тем более, что он получил оценку со стороны такой крупнейшей международной организации, как ООН", - добавил премьер.



В свою очередь московский градоначальник отметил, что в указанном рейтинге Москва обошла 40 других городов, причём мировых столиц. Между тем власти российской столицы не стремились занять места в каких-либо рейтингах, а лишь пытались охватить электронными услугами различные сферы жизни москвичей.



Отдельно С.Собянин остановился на вовлечении москвичей в управление городом с помощью системы "Активный гражданин", в которой задействовано 2 млн человек.



Он напомнил и об интернет-портале "Наш город", где москвичи также помогают городским властям контролировать качество тех или иных услуг, которые уже были оплачены мэрией.