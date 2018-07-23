Кадыров прокомментировал видео, где девушка убивает топором котенка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал видео, где девушка из Алтайского края разрубила топором котёнка. По его словам, необходимо вести активную пропаганду защиты животного мира.

На своей официальной страничке в «Вконтакте» Рамзан Кадыров заявил, что насилие над животными растет в геометрической прогрессии. Именно поэтому нужно не допускать «подобных зверств». Глава Чеченской Республики также отметил, что нередки случаи, когда живодёрами оказываются представители женского пола. «Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует. Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают», - написал он. При этом Кадыров добавил, что в стране много НКО, которые занимаются защитой животных, но необходима программа, которая бы «работала на профилактику». «НКО должны работать в связке с федеральными и региональными ведомствами и проводили мероприятия с детьми в детсадах, в школах. Ведь издевательства над животными легко может перейти в издевательства и над людьми, над самыми беззащитными – детьми и стариками», - заключил он.