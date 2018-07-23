Аксенов поддерживает обмен моряков судна «Норд» на членов экипажа «ЯМК-0041»

Крымский премьер Сергей АКСЕНОВ поддерживает идею обмена моряков судна «Норд» на членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041», сообщают "Аргументы недели - Крым".

Он заявил, что в Украине никто не борется за своих моряков, а вот Крыму крымчане нужны.

«Понятно, что решение буду принимать не я, министерство иностранных дел ведет эту работу. Мое мнение – я за», – цитирует АКСЕНОВА «Крыминформ».

Напомним, уполномоченный по правам человека в Украине Людмила ДЕНИСОВА обратилась к президенту Петру ПОРОШЕНКО с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа судна «Норд» на моряков с судна «ЯМК-0041».

В начале мая российские пограничники задержали в акватории Черного моря, западнее мыса Тарханкут, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаков). Оно осуществляло незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в экономической зоне РФ. Позже стало известно, что моряки убили 46 особей дельфинов, 17 камбал и две акулы.

В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения», его взяли под стражу. Также арест был наложен на судно.

Рыболовецкое судно «Норд» с 10 керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в марте. Это произошло в Азовском море. «Норд» отбуксировали в Бердянск. Судовладельцем является производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая».

В отношении членов команды судна составили административные протоколы и отпустили без права до решения суда покидать территорию страны. При этом двум членам экипажа удалось пересечь границу в аэропорту – они добрались до Крыма на самолете через Беларусь и Москву.

Капитана обвинили в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и арестовали предварительно на два месяца. Его отпустили после внесения залога. Позже было возбуждено второе уголовное дело – за незаконную ловлю рыбы. В рамках него суд избрал капитану меру пресечения в виде личного обязательства с запретом посещать Крым.