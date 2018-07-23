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Опубликовано «библейское предсказание» о наступлении конца света в июле 2018-го

23 июля 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано «библейское предсказание» о наступлении конца света в июле 2018-го
фото: globallookpress.com

В интернете опубликовано предсказание о конце света, который может наступить в конце текущего месяца. Соответствующие видеозаписи появились на сайте YouTube.

Ученые считают, что Нибиру приблизилась к Земле и вызывает на планете катаклизмы

Ученые считают, что Нибиру приблизилась к Земле и вызывает на планете катаклизмы

27 июля будет наблюдаться полное лунное затмение. В ходе него, как заявили астрономы, земной спутник приобретет огненный и даже кровавый оттенок.

Эти слова напугали сторонников конспирологии. Они нашли в Библии место, где говорится о том, что «кровавая Луна» является предвестником апокалипсиса.

Согласно расчетам специалистов, затмение продлится более полутора часов. Красное свечение небесного тела, которое будет фиксироваться во время астрономического явления, объясняется рассеянием солнечного света через атмосферу Земли.

Ранее в понедельник сообщалось, что американский геолог Итан Троубридж связал природные катаклизмы на Земле с воздействием планеты Нибиру, существование которой не признается официальной наукой.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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