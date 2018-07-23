Скворцова: в России намерены применять персонифицированную вакцину от рака

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что в стране планируется в будущем использовать самую современную технологию лечения рака – персонифицированную вакцину против онкологии.

В рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Скворцова отметила, что в России будут предоставлять действительно уникальные препараты. Речь идет о технологиях, когда из организма человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их, а затем запускают обратно в тело. При помощи иммунного сбоя и шокового состояния пациент сможет успешно выздоравливать, сообщается на сайте Кремля.

По словам министра, ученые намерены применять биоинформационные и математические технологии, которые дают возможность определять реперные белки, которые влияют на развитие опухоли отдельного человека. Это позволит готовить персонифицированный "коктейль" из лекарств, которые заставит новообразование уйти.

Скворцова подчеркнула, что уже имеется опыт успешного использования данной методики.