Россияне откажутся от интернет-шопинга из-за нового налога

Более 90% россиян заявили, что не готовы продолжать заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах в случае снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро в месяц, сообщили социологи.

Из тех, кто заявил о своей неготовности продолжать онлайн-шопинг в таких условиях (а это подавляющее большинство), 35% сообщили, что в случае снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро в месяц вовсе откажутся от покупок. 22% попытаются найти способ избежать уплаты пошлин, и 27% уже в поиске таких способов. О том, что новый налог никак не отразится на их покупках, заявили всего 9% опрошенных.

Относительно самой идеи пошлины на интернет-покупки положительно высказались 20% респондентов, а 27% имеют негативное мнение, отметили авторы опроса.

На данный момент порог беспошлинного ввоза интернет покупок находится на уровне 1000 евро в месяц. При этом суммарный вес всех покупок не должен превышать 31 килограмм. Если активность интернет-шопинга выходит за рамки этих значений, то покупки облагаются пошлиной в размере 30%, сообщает Lenta.ru.