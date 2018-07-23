Россияне летом закупились тазиками и бойлерами
23 июля 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с традиционными летними отключениями горячей воды для проведения профилактических работ по всей России существенно вырос спрос на различные водонагреватели и бойлеры, а также ведра и тазики.
«Самыми востребованными у жителей городов, столкнувшихся с отключением горячего водоснабжения, стали тазики. Их продажи с начала лета увеличились в два раза. Средняя цена выросла на 40% по сравнению с начала года и сейчас достигает 800 рублей», - сообщили в сервисе онлайн-продаж.
Продажи водонагревателей с начала лета выросли в 1,7 раза. Бойлеры стали покупать на 28% чаще. Продавцы отмечают, что цены на эту продукцию с увеличением спроса практически не изменились.
Больше всего тазиков и водонагревателей скупили жители Красноярска, Владивостока, Омска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Липецка и Ставрополя, сообщает Lenta.ru.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес