Россияне летом закупились тазиками и бойлерами

В связи с традиционными летними отключениями горячей воды для проведения профилактических работ по всей России существенно вырос спрос на различные водонагреватели и бойлеры, а также ведра и тазики.

«Самыми востребованными у жителей городов, столкнувшихся с отключением горячего водоснабжения, стали тазики. Их продажи с начала лета увеличились в два раза. Средняя цена выросла на 40% по сравнению с начала года и сейчас достигает 800 рублей», - сообщили в сервисе онлайн-продаж.

Продажи водонагревателей с начала лета выросли в 1,7 раза. Бойлеры стали покупать на 28% чаще. Продавцы отмечают, что цены на эту продукцию с увеличением спроса практически не изменились.

Больше всего тазиков и водонагревателей скупили жители Красноярска, Владивостока, Омска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Липецка и Ставрополя, сообщает Lenta.ru.