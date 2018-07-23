Фугасная бомба времен ВОВ обнаружена на дне Волги
23 июля 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Краснослободск на дне Волги была обнаружена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Соответствующую информацию в понедельник, 23 июля, предоставили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что бомбу нашли местные жители во время пляжного отдыха. Напомним, что Краснослободск расположен на противоположном берегу от Волгограда.
Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России намерены решить вопрос об обезвреживании опасной находки после ее обследования, передает РИА "Новости". В настоящий момент бомба находится под охраной, людям ничто не угрожает.
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